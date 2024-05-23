شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الكهرباء للمواطنين بشأن فاتورة الاستهلاك...اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الغاء طباعة فواتير استهلاك الكهرباء بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، كاشفا أنه يتم التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الاليكترونيه بواسطة محصل شركة الكهرباء.

ونصح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المواطنين بضرورة التأكد من الفاتورة الاليكترونيه التى يتم طباعتها من أنها سليمة وتتبع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، موضحا أن الفاتورة الاليكترونيه يجب أن تحمل العلامة المائية لشركة توزيع الكهرباء وبيانات المشترك بالكامل "الاسم ثلاثى و العنوان تفصيلى".

وأشار المصدر إلى أن أي فاتورة لا تحمل البيانات الأساسية للمشترك يجب الامتناع عن السداد والابلاغ فورا من خلال تقديم شكوى على الخط الساخن للكهرباء 121 أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

وتابع المصدر، أن قرار الغاء طباعة الفواتير له عدة أهداف أهمها ترشيد النفقات وغلق كل أشكال التلاعب بأموال الدولة، لافتا إلى أن من بين اسباب قرار الشركة القابضة بالغاء طباعة الفواتير هو توريد مستحقات الدولة فور تحصيلها من المشتركين وعدم تركها مع المحصل لفترات طويلة ليتم بذلك غلق كل أشكال التلاعب بحق الدولة.



"فاتورة استهلاك الكهرباء الجديدة