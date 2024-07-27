شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بيراميدز.. القرارات التحكيمية المثيرة للجدل ركلة جزاء وهدف ملغى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المؤثر طبقا للبرتوكول فى لقاء الزمالك وبيراميدز الذى أقيم مساء الجمعة وانتهى بتعادل الفريقين 1/1.

وقال "عقل" إن الحكم محمد عادل تعرض لأكثر من اختبار هو ورفاقه وكانوا موجودين فى الميعاد أبرزها.

فى الدقيقة 10 ضرب الـVAR موعدا للظهور المبكر عندما أعلن عن تسلل فى هدف بيراميدز إلا أن خطوط البيرو التى ظهرت أكدت صحة، وبالتالى إلغاء الهدف قرار خاطئ.

فى الدقيقة 36 أحرز الزمالك هدفا عن طريق مصطفى شلبى وسمح المساعد باستمرار اللعب.

فى الدقيقة 74 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح بيراميدز بعد إهمال أحمد مجدى مدافع الزمالك مع مروان حمدى لاعب بيراميدز وأكد الـVAR صحة القرار.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثى بيراميدز أحمد سامى وأحمد فتحى وأسامة جلال، كما أنذر ثنائى الزمالك عبد الله السعيد ومصطفى الزنارى.

ظهر المساعدون بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم فى إدارة المباراة طبقا للقانون.

أما ثنائى الـVAR فرغم أنهما تعاونا بشكل جيد مع الحكم فى القرارات التحكيمية المثيرة، إلا أنهما ألغيا هدفا صحيحا.