شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام المقاولون العرب.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المقاولون العرب بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المقاولون وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

موعد مباراة القادمة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.