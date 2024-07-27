شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية للفراعنة فى أولمبياد باريس 2024 اليوم بعيداً عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، منافسات قوية فى مختلف الألعاب البعيدة عن كرة القدم، يخوضها الفراعنة فى بداية مشوار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى انطلقت رسميا أمس وسط حفل افتتاح ضخم وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتشهد منافسات اليوم خوض عبد الخالق البنا منافسات فردي M1x رجال فى العاشرة صباحا، وفى 12:30 ظهرا يخوض الثنائى محمد قوطة / أحمد خالد - زوجي التجديف الخفيف، فيما يقام دور الـ64 فردي سيدات المبارزة (ناردين إيهاب - آية شريف - شيرويت جابر - لولوة سليمان) فى الحادية عشر صباحا .

كما يقام أيضا على صعيد رياضة السلاح دور الـ 64 فردي رجال السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز - ياسين فوزي) فى تمام الساعة 11:25 صباحا .

كما تنطلق أيضا اليوم منافسات رياضة الجمباز فى الثانية عشر ظهرا ، حيث يخوض عمر العربي - منافسات فردي جمباز إيقاعي.

بينما يفتتح منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور مشواره بمواجهة المجر ضمن مجموعة نارية فى تمام الثانية عشر ظهرا.

فيما تخوض هالة الجوهرى منافسات تصفيات 10م مسدس ضغط هواء بمسابقة الرماية فى الواحدة و النصف ظهرا ، أما على صعيد رياضة الملاكمة تخوض يمنى عياد منافسات دور الـ32 وزن 54 كجم فى الرابعة والنصف عصرا ،بينما يخوض عبد الرحمن عرابي دور الـ32 وزن 80 كجم فى السادسة والنصف.

ويفتتح منتخب رجال الكرة الطائرة مشواره بمواجهة بولندا فى السادسة مساءا بعد خوض معسكر قوى فى بلد الأخير قبل الوصول للمحفل الأولمبي .