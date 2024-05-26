شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق ﻣﻠﺘﻘﻰ اﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024 في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق، غدا الاثنين، في مدينة الرياض أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ اﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024 والمعرض المصاحب الذي ينظمه اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺤـﺖ ﺷﻌﺎر "اﺳـﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024 ﻟﻄﺎﻗـﺔ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة"، وذﻟﻚ في إطار جهوده لتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة.

وسيتم خلال اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ إطلاق عدد من المبادرات التي عمل عليها المركز بهدف تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، كما سيشهد الملتقى تكريم عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص والتي كان لها أثر وجهود مميزة في مجال كفاءة الطاقة وذلك على ثلاث مسارات؛ الأول مسار استدامة وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ويشمل مقدمي الخدمة المرخصين من المركز لتقديم خدمات كفاءة الطاقة. تنمية القدرات البشرية

ويختص المسار الثاني للتكريم بالمؤسسات التعليمية مثل الجامعات والكليات التي ساهمت في تنمية القدرات البشرية بمجال كفاءة الطاقة لعام 2023، في حين يتم في المسار الثالث تكريم الشركات التي تعاونت مع المركز في تنفيذ المشروع الريادي لتدقيق الطاقة في القطاع التجاري.

تجارب ناجحة

يتضمن الملتقى عقد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼصة يقدم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن أﺣﺪث اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ في ﻫﺬا المجال، ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ معرضاً ﻷﺑﺮز ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ يستعرضون فيه جهودهم في ﻣﺠﺎل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ويعد اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻹﺑﺮاز اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ودوره ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لتحسين استهلاك الطاقة.