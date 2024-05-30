شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليوان واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الروبل الروسي عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو.

وجاء هذا الارتفاع بواقع 28.75 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند الإغلاق السابق، ليسجل 89.8000 روبلاً. سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليوان واليورو وصعد سعر صرف اليوان الصيني، بمقدار 5.50 كوبيكات ليصل إلى 12.3560 روبلاً.

كما ارتفع أيضًا سعر صرف العملة الأوروبية إلى مستوى 97.4325 روبلاً، بزيادة قدرها 50.75 كوبيكاً.

