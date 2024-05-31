شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملات الخميس على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس على تراجع جماعي لمؤشراتها.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 1.813 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت 8.8 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر البوصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.62% ليبلغ 26922 نقطة.

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.56% مسجلًا 5932 نقطة.

وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 8554 نقطة.