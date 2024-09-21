السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 2.516 لاجئاً في مخيم الزعتري بالأردن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.516 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2024م.

واستقبلت عيادات الطب العام 669 مريضاً تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 82 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، وراجع عيادة الأطفال 294 طفلاً، فيما استقبل قسم الطوارئ 229 مريضًا، وراجع 125 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 199 امرأة في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 24 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 38 مريضًا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، فيما استقبلت عيادة القلب 22 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 31 مريضًا.

وتم إجراء 2.221 تحليلاً مخبريًا لـ 280 مريضًا، وتنفيذ 137 صورة أشعة لـ 95 مريضًا، فيما تم إعطاء 198 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 76 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 268 مريضًا، واستقبل قسم التثقيف الصحي 84 مستفيدًا، بينما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.517 وصفة طبية.

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