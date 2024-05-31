شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس، على انخفاض.

فهبط مؤشر (داو جونز) الصناعي بنحو 0.85% أو بما يعادل 330 نقطة إلى 38111 نقطة.

وتراجع مؤشر (ستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.6% أو بما يعادل 31 نقطة إلى 5235 نقطة.

وانخفض مؤشر (ناسداك) بنسبة 1.1% أو بما يعادل 183 نقطة إلى 16737 نقطة.