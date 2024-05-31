الاقتصاد

مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس، على انخفاض.
فهبط مؤشر (داو جونز) الصناعي بنحو 0.85% أو بما يعادل 330 نقطة إلى 38111 نقطة.
وتراجع مؤشر (ستاندارد آند بورز 500) بنسبة 0.6% أو بما يعادل 31 نقطة إلى 5235 نقطة.
وانخفض مؤشر (ناسداك) بنسبة 1.1% أو بما يعادل 183 نقطة إلى 16737 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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