شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 1.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم ارتفاعًا عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1.5% أو 574 نقطة إلى 38686 نقطة. نتائج البورصة الأمريكية وصعد مؤشر ( ستاندرد آند بورز 500) بنحو 0.8% بما يعادل 42 نقطة إلى 5277 نقطة.

بينما استقر مؤشر (ناسداك) عند 16735 نقطة.