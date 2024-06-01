الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 1.5%

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 1.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم ارتفاعًا عند الإغلاق.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1.5% أو 574 نقطة إلى 38686 نقطة.

نتائج البورصة الأمريكية

وصعد مؤشر ( ستاندرد آند بورز 500) بنحو 0.8% بما يعادل 42 نقطة إلى 5277 نقطة.
بينما استقر مؤشر (ناسداك) عند 16735 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا