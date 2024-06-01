شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر "داو جونز" الصناعي يغلق مرتفعًا 1.5% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم ارتفاعًا عند الإغلاق.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1.5% أو 574 نقطة إلى 38686 نقطة.
بينما استقر مؤشر (ناسداك) عند 16735 نقطة.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1.5% أو 574 نقطة إلى 38686 نقطة.
نتائج البورصة الأمريكيةوصعد مؤشر ( ستاندرد آند بورز 500) بنحو 0.8% بما يعادل 42 نقطة إلى 5277 نقطة.
بينما استقر مؤشر (ناسداك) عند 16735 نقطة.