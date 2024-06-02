شكرا لقرائتكم خبر عن الخريّف يستعرض دعم المملكة لأفريقيا خلال اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية