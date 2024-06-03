شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملات الرئيسية مقابل الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل بنهاية تداولات، اليوم الاثنين، في بورصة موسكو إلى مستوى 89.2175 روبلا، بانخفاض مقداره 88.25 كوبيكا، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.

كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 70,72 كوبيكا ليصل إلى 96.9925 روبلا، وانخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11.80 كوبيكا ليبلغ 12.2700 روبلا.

