الاقتصاد

مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على تباين، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3% أو بما يعادل 115 نقطة إلى 38571 نقطة.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.1% أو بما يعادل 5 نقاط إلى 5283 نقطة.
وارتفع مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.55% أو بما يعادل 93 نقطة إلى 16828 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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