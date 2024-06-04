شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على تباين، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3% أو بما يعادل 115 نقطة إلى 38571 نقطة.

وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.1% أو بما يعادل 5 نقاط إلى 5283 نقطة.

وارتفع مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.55% أو بما يعادل 93 نقطة إلى 16828 نقطة.