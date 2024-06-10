شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 شهور.. "أمانة حائل" تطرح 38 فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 عددًا من الفرص الاستثمارية، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة م. سعود آل علي، أن الفرص الاستثمارية بلغت 38 فرصة، شملت 7 مجمعات تجارية، و4 محطات وقود، و4 أكشاك تجارية، ونشاطين تجاريين، و3 مواقع متعددة الاستخدامات.

بالإضافة إلى معمل خياطة، وسوق بيع المقتنيات القديمة، وفندقين، ومنتزه بري، ومكتب استعلامات، ومطعم ومقهى، و4 أراضٍ لإقامة حدائق عامة.



منظومة الاستثمارات

وأشار المتحدث إلى أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

ودعا الراغبين بالاستثمار للتواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".