شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 بـ3120 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والذي يسجل مستويات 3120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تحرك ملحوظ في السعر العالمي للذهب نحو الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3566 جنيها.

عيار 21 يسجل 3120 جنيها.

عيار 18 يسجل 2474 جنيها.

عيار 14 يسجل 2080 جنيها.

الجنيه الذهب 24960 جنيها.

تطورات السوق العالمي للذهب

صدرت أمس بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر مايو وأظهرت انخفاضا بأقل من التوقعات، وبالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض الفائدة هذا العام.

نتيجة لذلك ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي وسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2341 دولار للأونصة بعد أن كان سعر افتتاح جلسة أمس عند 2316 دولار للأونصة.

بعد ذلك صدرت نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وقام بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند نطاق 5.25% - 5.50%. وأظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة متوقع لها الانخفاض مرة واحدة فقط خلال عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن كانت توقعاتهم الأخيرة في مارس الماضي تشير إلى 3 مرات خفض في الفائدة هذا العام بإجمالي 75 نقطة أساس.

وبالإضافة إلى ذلك رفع البنك الفيدرالي توقعات التضخم في 2024 إلى 2.6% بعد ان كانت التوقعات السابقة عند 2.4%.

وأصبحت التوقعات تشير لمزيد من تماسك التضخم مع توقع خفض مرة واحدة للفائدة هذا العام، بالتالي سعر أونصة الذهب عاد إلى التراجع وفقد كل المكاسب الي سجلها منذ بداية جلسة اليوم ليتداول حالياً عند المستوى 2316 دولار للأونصة.

الضغوط السلبية تبقى متواجدة في سوق الذهب العالمي خاصة بعد توقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي وينهي سلسلة مشتريات الذهب الي استمرت 18 شهر متتالى، ليكون سبب في عدم قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه خلال جلسة اليوم.