شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. إزاى تحجز شقة فى وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طول انتظار.. قررت وزارة الإسكان طرح وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers وذلك اعتبار من يوم 30 الشهر الجارى..ونستعرض خطوات الحجز.

1- وزارة الإسكان قررت بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers اعتبارا من يوم 30 الشهر الجارى.

2- التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز.

3- مساحة الوحدات تتراوح من 95-100 متر.

4- يتم الحجز من خلال الدخول على موقع مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الرابط: www.reserve.newcities.gov.eg



5- عدد الوحدات المطروحة 984 وحدة.







6- الوحدات جهازة للاستلام الفوري .

7- سعر المتر في الوحدات المقرر طرحها يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر.

8- انظمة السداد تبدأ بـ3 سنوات بدون فوائد و5 سنوات بفوائد، وتنتهي ب7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

9- تتميز وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر" و"valley towers، بكونها تقع فى موقع فريد من نوعه داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفورى.

10- منالمقرر أن يصل مبلغ جدية الحجز لمشروع ،"valley towers لـ 150 ألف جنيه.

11- مبلغ مقدم الحجز 20%، من قيمة الوحدة.





12- المشروع يطل على طريق الواحات، وعلى بعد دقيقه واحدة من الطريق الدائرى، والطريق السياحى، و5 دقائق من الدائرى الأوسطى، و4 دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى.

13- المشروع يتضمن نحو 74 برج ويصل ارتفاع البرج 30 مترًا.

14- المشروع يتضمن مبانى خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان.



