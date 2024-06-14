شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية يوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط قليلًا يوم الخميس عند التسوية، مدعومة بتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لنمو الطلب، وإظهار بيانات تراجع قوة سوق العمل وانحسار التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، لتصل إلى 82.75 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتًا، ليصل إلى 78.62 دولار للبرميل عند التسوية.