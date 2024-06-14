الاقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية يوم الخميس

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط قليلًا يوم الخميس عند التسوية، مدعومة بتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لنمو الطلب، وإظهار بيانات تراجع قوة سوق العمل وانحسار التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، لتصل إلى 82.75 دولار للبرميل عند التسوية.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتًا، ليصل إلى 78.62 دولار للبرميل عند التسوية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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