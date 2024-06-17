الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

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واس- موسكو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي، اليوم، سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية.
حيث رفع الدولار بواقع 85.78 كوبيكاً، مقارنة بقيمته في اليوم السابق ليصل إلى 89.0658 روبلاً.

رفع سعر العملات

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 31.90 كوبيكاً ليبلغ 95.1514 روبلاً.
بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 12.21 كوبيكاً ليسجل 12.1629 روبلاً.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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