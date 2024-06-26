شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2696 دولار أمريكي، بزيادة 0.11 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1846 يورو بزيادة 0.25 %. بورصة لندن وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.41 %، ما يعادل 33.76 نقطة؛ ليصل عند مستوى 8247.79 نقطة.