شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2696 دولار أمريكي، بزيادة 0.11 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1846 يورو بزيادة 0.25 %.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.41 %، ما يعادل 33.76 نقطة؛ ليصل عند مستوى 8247.79 نقطة.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2696 دولار أمريكي، بزيادة 0.11 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1846 يورو بزيادة 0.25 %.
بورصة لندنوأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.41 %، ما يعادل 33.76 نقطة؛ ليصل عند مستوى 8247.79 نقطة.