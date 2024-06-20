شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يواصل تخفيض سعر العملات الرئيسية أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تختتم نسختها الثانية بتقديم خدماتها التطوعية لأكثر من 143 ألف حاج

الدمام - شريف احمد - يواصل البنك المركزي الروسي رفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية، حيث خفّض اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 4.4072 روبلات، مقارنة بالسعر السابق، ليصل إلى مستوى 82.6282 روبلاً.وفي الوقت ذاته، خفّض البنك سعر صرف اليورو بمقدار 4.2080 روبلات، ليبلغ 89.0914 روبلاً، وسعر صرف اليوان الصيني بمقدار 62.12 كوبيكاً، ليبلغ 11.1652 روبلاً.