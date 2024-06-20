وزارة المالية تُحوِّل لـ"المعاشات" تريليونًا و117 مليار جنيه خلال 6 سنوات

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الخزانة العامة للدولة تسدد لـ «المعاشات» 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024

تخصيص 214.2 بالموازنة الجديدة لسداد مستحقات دعم «المعاشات» تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات وزارة المالية تسدد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيه 2024.

أضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون 117.4مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024 / 2025، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».



أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.



