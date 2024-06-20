الاقتصاد

وفاة رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 20 يونيو 2024 02:13 م

توفى منذ قليل رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية، وذلك صباح اليوم بالدنمارك.

ويعد عنان الجلالي مؤسس ورئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية، و رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات بالدنمارك، وتوفى نتيجة أزمة صحية مفاجأة تعرض لها أمس ونقل للمستشفى.


من المقرر نقل الجثمان للقاهرة بعد غد

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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