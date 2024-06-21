شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية والصينية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض بعدما طغت خسائر أسهم التكنولوجيا على مكاسب أسهم القيمة وسط ضعف الين وارتفاع العوائد.

وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.09 في المئة، ليصل عند مستوى 38596.47 نقطة، بينما انخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,724.69 نقطة. تراجع الأسهم الصينية وأغلقت مؤشرات الأسهم الصينية على تراجع اليوم في ختام تعاملاتها.

وانخفض مؤشر (هانغ سينغ) في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 1.53 في المئة، ما يعادل 279.95 نقطة، ليصل عند مستوى 18055.37 نقطة.

فيما تراجع مؤشر (إس إس آي) المركب، في بورصة شنغهاي، بنحو 7.3 نقاط، ما نسبته 0.24 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2998.14 نقطة.