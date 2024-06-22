شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ملاحظات "المركزي للمحاسبات" على الموازنة التقديرية لشركة استصلاح الأراضي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظاته على مشروع الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن السنة المالية المقبلة 2025/2024، وجاءت أبرز الملاحظات:

1- استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط بنحو 160 مليون جنيه عام 2024/2025 مقابل إيرادات نشاط فعلية بنحو 135.4 مليون جنيه عام 2022/2023، دون أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها عن الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 31 ديسمبر عام 2023، رغم أنها تعتبر مؤشرًا للأداء.

2- قدرت الشركة مصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن بنحو 116.4 مليون جنيه بموازنة 2024/2025 تمثل نسبة 83.2% من صافي مبيعات الإنتاج التام المستهدف، مما يتطلب ضرورة الحد من الاعتماد على مقاولي الباطن والتشغيل لدى الغير والاستفادة من العمالة والمعدات الموجودة بالشركة، خاصة وأن الشركة تستهدف شراء آلات ومعدات بنحو 14 مليون جنيه.

3- استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح بنحو 950 ألف جنيه بموازنة عام 2024/2025 في حين أسفرت نتائج أعمال الشركة عن صافي خسارة بنحو 30.2 مليون جنيه عام 2022/2023، وتلاحظ أن صافي الربح المستهدف بالموازنة ناتج من أعمال غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة، وإنما ناتج من إيرادات وأرباح غير مرتبطة بالنشاط.



4- قدرت الشركة رصيد العملاء بنحو 148.99 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2025 مقابل رصيد فعلي بلغ 138.1 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، ومعظم هذه المستحقات طرف جهات حكومية وأجهزة الدولة المختلفة وقطاع الأعمال العام الأمر الذي يتطلب التدخل لدى الجهات المعنية لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء.

5- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية السحب على المكشوف بنحو 95.4 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2025 مقابل 95.7 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 وقدرت قيمة الفوائد المدينة بنحو 2.9 مليون جنيه عام 2024/2025 مقابل فوائد فعلية بنحو 21 مليون جنيه عام 2022/2023 مما يتطلب الأمر ضرورة الحد من السحب على المكشوف نظرًا لما تتحمل به الشركة من فوائد مدينة تؤثر سلبًا على نتائج أعمالها.

6- قدرت الشركة بالموازنة لعام 2024/ 2025 خسائر مرحلة بنحو 139.2 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2025 مقابل خسائر مرحلة فعلية بنحو 536.8 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 مما أظهر حقوق الملكية المقدرة بقيمة سالبة بنحو 74.1 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2025 مقابل فعلي بقيمة سالبة بنحو 471.7 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، وأيضًا ظهر رأس المال العامل بقيمة سالبة بموازنة 2024/2025 بنحو 271.7 مليون جنيه، وإجمالي الاستثمار بقيمة سالبة بنحو 74.1 مليون جنيه مما يتطلب الأمر ضرورة إصلاح الخلل بالهيكل التمويلي للشركة.

7- قدرت الشركة موازنتها الاستثمارية عام 2024/2025 بنحو 14.6 مليون جنيه لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة في الطاقة المتاحة في 30 يونيو عام 2023 مضافًا إليها الأصول التي ستجدد في 2023/2024، 2024/2025 مستبعدًا منها الأصول المقترح تخريدها خلال هاتين السنتين دون توضيح العائدات والتدفقات النقدية المتوقع تحقيقها كمصادر تمويل لتحقيق الموازنة الاستثمارية.