أمانة جازان تطرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل “القرية التراثية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

طرحت أمانة منطقة جازان ، عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص”، فرصة استثمارية تتمثّل في تطوير وتشغيل وصيانة القرية التراثية مع الخدمات المساندة لها، على مساحة تبلغ 141238.68 متراً مربعاً قبالة الكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

ووفقاً للأمانة، فإن مدة العقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبرزة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة السياحية والثقافية والترفيهية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة جازان، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس للاطلاع على الفرصة الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت الثالث من شهر يوليو المقبل موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.

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