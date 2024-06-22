شكرا لقرائتكم خبر تأسيس 21,764 شركة أجنبية في الصين خلال 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني إلى 412.5 مليار يوان (حوالي 57.94 مليار دولار) في حين زاد عدد شركات الاستثمار الأجنبي بمقدار 21764 شركة، في الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وأفادت وزارة التجارة الصينية - وفقا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا) أن الرقم المسجل جاء أقل بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من الانخفاض، تم تأسيس 21764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء الصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة 17.4%.

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 28.4%، أو 117.1 مليار يوان من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.

وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تصنيع المعدات الاستهلاكية الذكية والخدمات الفنية المهنية بنسبتي 332.9% و103.1% على أساس سنوي على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا وسنغافورة زاد بنسبتي 24.2% و16.2% على أساس سنوي على التوالي.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين: