تأسيس 21,764 شركة أجنبية في الصين خلال 5 أشهر

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وأفادت وزارة التجارة الصينية - وفقا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا) أن الرقم المسجل جاء أقل بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من الانخفاض، تم تأسيس 21764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء الصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة 17.4%.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 28.4%، أو 117.1 مليار يوان من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تصنيع المعدات الاستهلاكية الذكية والخدمات الفنية المهنية بنسبتي 332.9% و103.1% على أساس سنوي على التوالي.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا وسنغافورة زاد بنسبتي 24.2% و16.2% على أساس سنوي على التوالي.
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين:
- الفترة: يناير ـ مايو 2024.
- الإجمالي: 412.5 مليار يوان (57.94 مليار دولار).
- تأسيس 21764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية.
- قطاع الصناعات التحويلية جذب 28.4 % (117.1 مليار يوان).
- الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا وسنغافورة زاد بنسبتي 24.2% و16.2 %.
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