شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 8.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع الكهرباء فى محافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

استحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من الاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024، وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 8,5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 49%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 3,6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 2,6 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالى 550 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الصحة 165مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 11%.

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 216 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 تبلغ 17,3مليار جنيه بنسبة زيادة 30% عن خطة 22/2023.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعا تنمويا فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه نحو 670 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعا فى مجال الصحة، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى إنشاء وتطوير 14 مستشفى بالمحافظة، فضلا عن تنفيذ 8 مشروعات تنموية فى قطاع التعليم العالى منها استكمال إنشاء جامعة العلمين الدولية.