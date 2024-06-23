شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين»: بدء صرف الأرباح للمساهمين عن عام 2023.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن صرف الأرباح عن فترة السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26/06/2024م وذلـك بواقع واحد ريال للسهم الواحد بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 30/05/2024م المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن عملية الصرف ستكون عن طريق البنك العربي الوطني ليتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

ودعت المساهمـين التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم.