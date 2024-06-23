شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير البترول يعقد اجتماعا بمركز التحكم القومى للغاز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 06:00 م

تنوعت اليوم الأحد 23-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى مركز التحكم القومى للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية فى ضوء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد

وزير البترول يعقد اجتماعاً موسعاً بمركز التحكم القومى للغاز بجاسكو

البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى مركز التحكم القومى للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية فى ضوء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة فى الاستهلاكات ، وتم خلال الإجتماع استعراض سيناريوهات العمل المختلفة فى ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.

وحضر الإجتماع المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد مرزوق نائب رئيس جاسكو لعمليات الشبكات والمهندس أحمد عبد الرحمن مساعد رئيس جاسكو لعمليات الشبكات.



وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول أعمال المعهد القومى للحوكمة خلال 2023

وزيرة التخطيط

تلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- خلال عام 2023.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن رؤية ورسالة المعهد تتمثل في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة فى جميع قطاعات الدولة وذلك لخدمة رؤية مصر 2030.



"الاتصالات" تعلن فتح باب التقديم لمبادرة "بناة مصر الرقمية" لإعداد كوادر تقنية

وزير الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقديم في "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025 وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب.

ويشمل البرنامج عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات وتطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات، إلى جانب تدريبات لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة ورفع إشغالات بـ4 مدن جديدة

رئيس الوزراء ووزير الاسكان

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات بناء وغلق وتشميع أنشطة مخالفة، وضبط مركبات مخالفة، ورفع إشغالات وظواهر عشوائية بعدة أحياء ومناطق بتلك المدن.

وصرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا استمرار حملات المتابعة ورصد المخالفات في جميع أحياء المدن الجديدة، بهدف التعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء.

