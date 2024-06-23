شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مصرى بمشاركة 32 شركة مصرية بمعرض Summer Fancy Food فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات جناح مصري في معرض Summer Fancy Food الذي يقام على مساحة 291.5 م2 في مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 - 25 يونيو 2024، والذي يعد من المعارض الكبرى المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، ويشكل المعرض منصة إلتقاء لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الصناعات الغذائية.

التواجد بقوة في الأسواق الدولية

واكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات الي أن المشاركة المصرية هذا العام تاتي في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والجهات المصرية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية على التواجد بقوة في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها في السوق الأمريكي.

حجم الصادرات المصرية خلال العام الماضي

وأضاف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن السوق الأمريكية تعد من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، حيث إنها احتلت المركز الثانى فى ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية عام 2022، من إجمالى الصادرات المصرية والتى بلغت 4.2 مليار دولار فى نفس العام كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وقال الماوردي إن "الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

فرص كبيرة للمنتجات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكي

معرض Summer Fancy Food فى نيويورك

وأشار الماوردي بمختلف المعروضات المصرية ،مؤكدة أن المنتجات المصرية لها قبول و فرص كبيرة من خلال فتح مجال لها بالسوق الأمريكى وزيادة الصادرات المصرية والتي تعتبر الهدف الاساسي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حجم الصادرات المصرية الي 145 مليار دولار خلال عام 2025 والتي اعلن عنها رئيس الوزراء خلال لقائه بالمجلس التصديري.

مشاركة 32 شركة مصرية بالمعرض

وقال اللواء شريف الماوردي إن الجناح المصري في هذا المعرض يعتبر من أهم الأجنحة الدولية الرسمية المشاركة، حيث يقام الجناح المصرى على مساحة 291.5 م2 بديكور خاص ذو طابع مصري، ويشارك به عدد 32 شركة مصرية من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

وتاتى المشاركة المصرية وتنظيم الجناح المصرى من خلال الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وكذلك مكتب التمثيل التجارى المصرى بواشنطن.

أهم انواع المنتجات الغذائية المُشاركة بالمعرض

الجناح المصرى فى المعرض

وتنوعت المنتجات المُشاركة لتشمل الخضروات والفاكهة المجمدة، والحلويات والسناكس، والمعلبات، والعصائر، صلصلة الطماطم والصوصات، مركزات الطماطم، الأجبان، العسل والمربات، زيوت الطعام وزيت الزيتون، الزيتون والمخللات وغيرها من منتجات.