شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 23-6-2024.



إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وجيتكس للاستثمار التجارية والصناعية، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.035 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.81%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.7%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 106.5 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، 119.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 270.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 11689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6518 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.041 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 13.89%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.325 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.49%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 41.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 113.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 66.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.82%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.421 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.77%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.509 بنسبة تراجع بلغت 1.93%.