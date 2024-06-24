شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أقاسيم» توافق على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه مزارز محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للعام المالي 2024م بأتعاب قدرها 180.000 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية وشركة ليدر إكسبريس لخدمات السيارات والتي لعضوي مجلس الإدارة محمد مشنان الدوسري وفيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) بمبلغ 5,199,826 ريال لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.