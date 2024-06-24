شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال» توافق على لائحة سياسات وإجراءات الترشح والعضوية بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة ريال للاستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعيين شركة "كي بي إم جي الفوزان وشركاه" كمراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة 285.000 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة سياسات وإجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.