الاقتصاد

«بروج» تحصل على تجديد الترخيص لمزاولة نشاط التأمين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني استلامها أمس الإثنين تجديد الترخيص من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول اليوم: إن تجديد الترخيص للشركة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن مدة الترخيص تبدأ من 1446/06/13هـ الموافق 2024/12/15م، وتنتهي بتاريخ 1449/06/12هـ الموافق 2027/11/11م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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