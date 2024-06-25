شكرا لقرائتكم خبر عن «بروج» تحصل على تجديد الترخيص لمزاولة نشاط التأمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني استلامها أمس الإثنين تجديد الترخيص من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم: إن تجديد الترخيص للشركة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن مدة الترخيص تبدأ من 1446/06/13هـ الموافق 2024/12/15م، وتنتهي بتاريخ 1449/06/12هـ الموافق 2027/11/11م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم: إن تجديد الترخيص للشركة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن مدة الترخيص تبدأ من 1446/06/13هـ الموافق 2024/12/15م، وتنتهي بتاريخ 1449/06/12هـ الموافق 2027/11/11م.