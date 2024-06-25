شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية» توصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من غير المساهم عبدالله محمد العجمي المتنازل عن أرباحه عن النصف الثاني من العام المالي 2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 7.2 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 12 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 60%.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) ستكون نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.