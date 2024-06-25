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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، زار المقر الرئيس لمجموعة stc بمدينة الرياض، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد، وعدد من قيادات المجموعة.

خلال الزيارة، نقل السواحة إشادة القيادة الرشيدة بالعمل الكبير والجهود الاستثنائية التي تمت أثناء موسم الحج، والذي كان موسما ناجحا بكل المقاييس.

واستمع إلى تفاصيل الجهود المبذولة التي كان من أبرزها اعتماد المجموعة في عمليات التشغيل لأبراج الاتصالات على الذكاء الاصطناعي، كإحدى أولى الشركات في العالم التي تستخدم هذه التقنية في إدارة تدفق البيانات وتحسين العمليات بالذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد الوتيد أن العمل مستمر على قدم وساق لتقديم كل الخدمات الرقمية لجميع المشاريع الضخمة، وأن مجموعة stc على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية، حرصا منها على القيام بدورها الريادي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.