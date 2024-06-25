شكرا لقرائتكم خبر وزير الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خلال الزيارة، نقل السواحة إشادة القيادة الرشيدة بالعمل الكبير والجهود الاستثنائية التي تمت أثناء موسم الحج، والذي كان موسما ناجحا بكل المقاييس.
واستمع إلى تفاصيل الجهود المبذولة التي كان من أبرزها اعتماد المجموعة في عمليات التشغيل لأبراج الاتصالات على الذكاء الاصطناعي، كإحدى أولى الشركات في العالم التي تستخدم هذه التقنية في إدارة تدفق البيانات وتحسين العمليات بالذكاء الاصطناعي.
من جهته، أكد الوتيد أن العمل مستمر على قدم وساق لتقديم كل الخدمات الرقمية لجميع المشاريع الضخمة، وأن مجموعة stc على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية، حرصا منها على القيام بدورها الريادي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.