شكرا لقرائتكم خبر «جبين» تتفق مع «صدارة» لإنشاء 200 وحدة سكنية بالجبيل الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) المهندس خالد السالم، توقيع شركة جبين اتفاقية مع شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، لإكمال البنية التحتية وإنشاء 200 وحدة سكنية بوصفها مرحلة أولى لمنسوبي شركة صدارة في حيي جلمودة والمطرفية بمدينة الجبيل الصناعية.

ومثل شركة جبين في التوقيع، الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن شماشير ومن جانب شركة صدارة الرئيس التنفيذي المهندس فايز الشريف.

وسيتم إنشاء هذه الوحدات السكنية على ثلاث فئات نموذجية وفق أعلى المعايير الهندسية، وبما يتماشى مع شروط كود البناء السعودي، بحيث تتضمن تجهيزات أساسية ومرافق خدمية متكاملة، على مساحة إجمالية تربو على 100 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 370 مليون ريال، وسيتم إنشاء هذه الوحدات السكنية خلال فترة لا تتجاوز 40 شهرا.

وقال شماشير «إن مشاريع الإسكان في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بما فيها مدينة الجبيل الصناعية من أولويات شركة جبين التي تهدف إلى توفير جميع الخدمات للشركات الصناعية في مدن الهيئة الملكية، وتم التعاقد مع كبار المطورين العقاريين في المملكة، وبإشراف مباشر من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لضمان الحصول على تصاميم هندسية تتوافق وتلبي جميع متطلبات الأسرة السعودية.

من جانبه أفاد المهندس الشريف أن هذا المشروع الحيوي يعد أحد أهم خطط الشركة الاستراتيجية التي يتم متابعتها وإقرارها من قبل مجلس إدارة صدارة، ممثلا بشركتي أرامكو السعودية وداو للكيماويات، ودعمهم المتواصل وغير المحدود لضمان استمرار توفير بيئة عمل جاذبة وطموحة ومستقرة في الشركة، كما أنه أحد أبرز برامج المكافآت والمزايا الرامية إلى توفير وحدات سكنية للموظفين، واستقطاب الكفاءات السعودية والمحافظة عليها.

تفاصيل الاتفاقية: