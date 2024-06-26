“ندلب” يشارك في المعرض الدولي (transport logistics) بالصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في المعرض الدولي (Transport Logistics) المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024 م، وذلك ضمن الجناح السعودي في المعرض الذي يضم 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف مشاركة “ندلب” في المعرض؛ إلى تسليط الضوء على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري – الجوي – البري – السككي)، وبناء التصور الذهني للنمو الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع؛ ليسهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

وشهد اليوم الأول من مشاركة “ندلب” في المعرض توقيع أكبر عقد منفرد عالميًا لتعزيز قدرات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 80 شاحنة كهربائية صديقة للبيئة، بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة “ساني” الصينية، وذلك على هامش معرض النقل واللوجستيات 2024 في الصين.

ويعد معرض (Transport Logistics) المعرض التجاري الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد، كما يعد بمثابة منصة أعمال لصناعة الخدمات اللوجستية والنقل، إضافة لما يتضمنه من برامج مؤتمرات شاملة.

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