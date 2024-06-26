شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الجديدة لإغلاق محلات الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مواعيد العمل الجديد المرتقبة تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء وذلك للمساهمة في التخفيف من حدة انقطاع الكهرباء وأزمة تخفيف الأحمال.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن محلات الذهب لها مواعيد فتح وإغلاق في المحافظات تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين، لكن الجميع سيكون ملتزم بالمواعيد الجديدة التي يفرضها مجلس الوزراء وسيتم الإغلاق في العاشرة مساءً.

وأوضح المصدر أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب بالقاهرة الكبرى تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب إجازة سوق الذهب، لذلك فإن مواعيد عمل محلات الذهب لن تختلف كثيراً عن التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأشار إلي أنه منذ فترة طويلة ولأسباب ترتبط بعمليات تأمين محلات الذهب فإن أوقات الإغلاق غالباً تكون بحد أقصى 11 مساء لكن المواقيت المتعارف عليها لدى أغلب محلات بيع الذهب يكون حتى العاشرة مساءً.