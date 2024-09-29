شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس الزمالك يغادر مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادر أتوبيس الزمالك مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة بعد وصول بعثة الفريق للقاهرة، بعدما حصدوا لقب السوبر الأفريقي بالأمس بالفوز على الأهلى 4 – 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله .

وغادر بعض لاعبى الزمالك المطار عبر سيارتهم الخاصة، على رأسهم زيزو وشيكابالا وعمر جابر ومحمد جابر، إلا أن الأتوبيس اصطحب باقى اللاعبين والجهاز الفني وتوجه بهم لمقر النادى.

والتف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق، فور وصول بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز على فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح.

وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.



أتوبيس الزمالك يغادر مطار القاهرة (1)



أتوبيس الزمالك يغادر مطار القاهرة (2)



أتوبيس الزمالك يغادر مطار القاهرة (3)