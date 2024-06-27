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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع طفيف في ختام تعاملات اليوم.
وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 8.89 نقطة، أو 0.16 %، ليصل إلى 5478.19 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.01 نقطة، أو 0.48 %، مسجلا 17802.66 نقطة عند الإغلاق.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 17.43 نقطة، أو 0.04 %، لينهي التداول عند 39129.59 نقطة.
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