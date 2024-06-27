شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنعام القابضة» ترفض الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م .

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين حلول كرو للاستشارات المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م وبأتعاب قدرها 270 ألف ريال.