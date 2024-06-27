شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تكافل الراجحي» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 يونيو 2024، ومدتها 3 سنوات تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027.
والأعضاء هم: عبدالله الراجحي، سعود الراجحي، وليد المقبل، أحمد الزعيم، ونايف الراجحي، ونبيل شعيب، ومهند العزاوي، وعادل الحمودي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه، وهما: شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب 635 ألف ريال، وشركة السيد العويطي وشركاه بأتعاب 485 ألف ريال.
وشملت النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع عدة شركات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 يونيو 2024، ومدتها 3 سنوات تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027.
والأعضاء هم: عبدالله الراجحي، سعود الراجحي، وليد المقبل، أحمد الزعيم، ونايف الراجحي، ونبيل شعيب، ومهند العزاوي، وعادل الحمودي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه، وهما: شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب 635 ألف ريال، وشركة السيد العويطي وشركاه بأتعاب 485 ألف ريال.
وشملت النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع عدة شركات.