شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تكافل الراجحي» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 يونيو 2024، ومدتها 3 سنوات تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027.

والأعضاء هم: عبدالله الراجحي، سعود الراجحي، وليد المقبل، أحمد الزعيم، ونايف الراجحي، ونبيل شعيب، ومهند العزاوي، وعادل الحمودي.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه، وهما: شركة د. محمد العمري وشركاه بأتعاب 635 ألف ريال، وشركة السيد العويطي وشركاه بأتعاب 485 ألف ريال.

وشملت النتائج الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع عدة شركات.