الاقتصاد

شركة البلد الأمين تمدد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بمكة المكرمة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة البلد الأمين تمدد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة العاصمة المقدسة

الخليج 365_مكة

أعلنت شركة البلد الأمين، -الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة- عن تمديد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بحي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع تبلغ 7,978.20متراً مربعاً، بعقد يمتد لـ15 سنة، مبينة أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/07/14م، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن “فرص”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا