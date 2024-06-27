شركة البلد الأمين تمدد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة العاصمة المقدسة

الخليج 365_مكة

أعلنت شركة البلد الأمين، -الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة- عن تمديد طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بحي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع تبلغ 7,978.20متراً مربعاً، بعقد يمتد لـ15 سنة، مبينة أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/07/14م، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

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