شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفق التعليمية»: ترسية عقد إيجار مجمع تعليمي بـ1.31 مليون ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأفق التعليمية تلقيها إشعار ترسية عقد إيجار في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض من شركة تطوير المباني وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي بمسمى مدارس الأفق العالمية تابع لشركة الأفق التعليمية.

ووفقا لبيان للشركة على تداول، يأتي هذا الاستثمار ضمن إستراتيجية الشركة التي تهدف إلي التوسع ونمو قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق إستراتيجية الشركة.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 1.314 مليون ريال سنويا وتزيد نسبة الأجرة السنوية كل خمس سنوات تعاقدية بنسبة مقدارها 10%، فيما تصل القيمة الإيجارية للعقد طيلة مدته نحو 32.417 مليون ريال.

ويتضمن العقد استئجار ارض في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة 13,010.4 م2 لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي وذلك لمدة 23 سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنتين لا يترتب عليها اي قيمة إيجارية

وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية تتعلق بتوقيع عقد الإيجار والمشروع في حينه.