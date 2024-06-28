” سال للخدمات اللوجستية ” توقّع عقد تقديم خدمات مع شركة طيران الصين “Air China”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة سال للخدمات اللوجستية عن توقيع عقد تقديم خدمات مع شركة طيران الصين، حيث تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية التزام وحرص “سال” على توسيع خدمات مناولة الشحن الجوي وتعزيز وجودها في سوق الخدمات اللوجستية العالمية.

وبموجب هذا العقد، ستوفر شركة “سال” خدمات شاملة لمناولة الشحنات الجوية لشركة طيران الصين، وتقديم خدمات الربط البري بين جميع محطات سال في مطارات المملكة العربية السعودية ووجهات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانة “سال” كشريك موثوق به في صناعة الطيران ورائدًا لوجستيًا وطنيًا.

من جانبه، قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح : تؤكد هذه الشراكة على تفاني سال في توفير خدمات عالية المستوى وتعزيز الشراكات القوية مع شركات الطيران العالمية الرائدة، ولا شك أن العمل مع طيران الصين سيعزز من حرصنا على تحقيق الامتياز في تحسين عمليات الشحن وتقديم القيمة المضافة لعملائنا”.

من جهته أكد العضو المنتدب، المدير العام لشركة طيران الصين ون تشيدونغ، أن الشراكة مع سال تمثل خطوة إستراتيجية لشركة Air China لتعزيز قدراتنا في مناولة الشحنات في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرة سال لتقديم خدمات فعالة وسلسة لعملائنا.

تعد شركة سال للخدمات اللوجستية إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول اللوجستية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وتتخصص في مناولة الشحن الجوي والتخزين والحلول اللوجستية.

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