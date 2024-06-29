سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 29-6-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.10 جنيهًا للبيع، و 47.96 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.08 جنيهًا للبيع، و47.98 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.22 جنيهًا للبيع، و48.12 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.08 جنيهًا للبيع، و47.98 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.08 جنيهًا للبيع، و47.98 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.04 جنيهًا للبيع، و47.94 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.08 جنيهًا للبيع، و47.98 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.01 جنيهًا للبيع، و47.91 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.08 جنيهًا للبيع، و47.98 جنيهًا للشراء.