التطبيق اليوم.. مواعيد جديدة لقطع الكهرباء بجميع المحافظات - بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، عن عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين فقط يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك، قبل قليل: وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضح البيان أن ساعات تخفيف الأحمال موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية، على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين.