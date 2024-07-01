أتمني لكم الأفضل والنجاح المستمر .. الفرنسي موديست والوداع الحزين للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفرنسي موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيله رسميا عن القلعة الحمراء.

وكتب موديست عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا :" اليوم أتي وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن بكوني جزء من هذا النادي التاريخي، لقد ارتديت زي النسر وعشت فيه وتشرفت بذلك."

وأضاف :" شكرا لكل جماهير علي حبهم ودعمهم المذهل يوميا، أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقا".

وتابع :" أريد أيضا ان أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي، في أخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير.

معا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال افريقيا وأنا فخور بذلك، اللقب الرابع في الطريق وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه " يلا يا رجالة ".

واختتم :" شكرا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة أتمني لكم الأفضل والنجاح المستمر ".