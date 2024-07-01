ارتفاع الحرارة والرطوبة 90%.. توقعات طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، الاثنين، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح ما بين 37 -38 درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، و32 -33 درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب ما بـين 39 -42 درجة.

وتابعت: نسب الرطوبة ترتفع أيضًا خلال الفترة الحالية لتسجل 90% على السواحل الشمالية و80% على القاهرة بينما تصل لأقل من 65% على المناطق الجنوبية.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة مما يحسن الإحساس بدرجات الحرارة.